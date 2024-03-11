Новые КПП должны появиться на границе с Венгрией, Молдовой, Румынией и Польшей.

В этом году Украина планирует открыть ряд новых пограничных пунктов пропуска, что позволит снизить нагрузку на украино-польский участок границы. Как рассказал в интервью РБК-Украина вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, новые КПП должны появиться на границе с Венгрией, Молдовой, Румынией и Польшей.

"Надеюсь, что с Венгрией мы вскоре откроем дополнительный новый пункт пропуска, а существующий - "Лужанка" - переформатируем под пропуск пустых грузовиков, тем самым увеличим его пропускную способность", - пояснил министр.

По его словам, в конце марта также планируется открытие совместного дополнительного пункта пропуска с Молдовой, который последние месяцы был на ремонте.

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"С Румынией в этом году тоже ожидаем открытия нового пункта пропуска. С Польшей, кстати, тоже. Проект, который начали строить несколько лет назад, завершим в этом году", - заверил глава Минобновления.

Кубраков также добавил, что разгрузить границу с Польшей помогут контейнерные перевозки по Дунаю из портов Измаила и Рени, а также по Черному морю из портов Большой Одессы.

По его словам, ожидается, что первые контейнерные суда пойдут из Одессы и в Одессу в ближайшие месяцы. Тогда как сейчас часть контейнерных перевозок осуществляется через порты Польши, а дальше грузовиками контейнеры попадают в Украину.

"Если мы вернемся к контейнерным перевозкам из портов Большой Одессы, то часть трафика точно снимем", - пояснил министр.

Ситуация на польско-украинской границе

За февраль 2023 года из-за блокады украинско-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд гривен.

По данным ГПСУ, по состоянию на 11 марта блокирование движения грузовиков происходило в пяти пунктах пропуска на границе с Польшей. Сегодня Кубраков сообщил, что польские протестующие начали останавливать автобусы с гражданами Украины. Пассажиров держат без каких-либо объяснений.

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