РФ перевозит оружие через Босфор в торговых и вспомогательных кораблях, отметили эксперты.

Когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей из-за войны в Украине, Россия начала использовать вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы. Об этом пишет издание Naval News, ссылаясь на данные участников группы Bosphorus Observer и эксперта по обороне Йорука Ишика.

По данным наблюдателей, российский контейнеровоз Sparta IV привез в Сирию груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. А затем - вывез военный груз с военно-морской базы РФ, который должен выгрузить в Новороссийске.

Судно шло через Босфор в сопровождении кораблей ВМФ РФ и прошло пролив в темное время суток. А до входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета ВМФ России "Стерегущий".

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Это уже не первый раз, когда российские контейнеровозы перевозят военные грузы. По данным экспертов, в августе 2022 года российские ракеты ПВО С-300 также были загружены в Тартусе в Сирии и были доставлены в Новороссийск.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам восстановления Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины. Ведь Россия сознательно усложняет работу "зернового коридора", в то время как ее корабли свободно передвигаются по морю и не инспектируются вообще, что дает агрессору возможность доставлять по морю, в том числе военные грузы.