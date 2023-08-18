По мнению эксперта, этим доказано, что "зерновой коридор" возможен без России.

В Стамбул прибыло судно Joseph Schulte, которое первым вышло из портов Большой Одессы после демонстративного выхода РФ из "зерновой сделки", сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что первое судно, которое воспользовалось временным маршрутом, открытым Украиной после выхода России из "зерновой сделки", пересекло пролив Босфор.

Издание напоминает, что контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который вышел из заблокированного Россией Одесского морского порта, находился в этом порту с 23 февраля 2022 года, откуда не мог выйти из-за военной агрессии РФ.

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Сообщается, что контейнеровоз бросит якорь в порту Амбарли - на юге Стамбула.

По словам эксперта Андрея Клименко, судно шло по новому коридору и лишь дважды на коротких отрезках маршрута выходило за пределы территориального моря Украины.

Он считает, что этим доказано: "зерновой коридор" из украинских портов возможен без России.

"Ну и отдельный огромный "политический привет" тем нашим друзьям, партнерам и союзникам (при всем уважении за их помощь Украине), которые до сих пор имеют иррациональный экзистенциальный страх перед Россией и не поддерживали (именно так говорят наши иностранные инсайдеры...) даже возможность того, что продемонстрировано сегодня", - говорит эксперт.

По его мнению, уговорить судовладельца сухогруза дать добро на этот рейс было очень нелегко. Также он предполагает, что, скорее всего, экипаж на контейнеровозе был украинским, потому что никакие моряки в мире не смогли бы так рискнуть, особенно после ночной атаки врага на дунайские порты, которая произошла накануне.

РФ вышла из "зерновой сделки" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в июле РФ демонстративно отказалась продлевать "зерновую сделку", после чего президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия будут продолжать без участия России. Кремль заявил, что каждое судно, которое будет следовать в украинские порты, будет считать своей целью, и начала удары по Одесской области - портам, ангарам с продовольствием, средместью областного центра.

Недавно ВМС ВСУ заявили об открытии временного маршрута, которым могут отправиться гражданские суда, находящиеся в портах Большой Одессы.

16 августа стало известно, что первое судно воспользовалось таким временным коридором - из Одесского порта вышел контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг), который находился в Украине с 23 февраля 2022 года.

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