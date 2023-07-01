Группа экспертов установила, что в украинские порты прибывали иностранные торговые суда, ранее заходившие в порты России. К таким выводам они пришли на основе анализа истории портов захода иностранных судов, находившихся в украинских портах Черного моря и реки Дунай.
Как пишет BlackSeaNews, эксперты редакции и аналитики мониторинговой группы "Института Черноморских Стратегических Исследований" обратили внимание на историю портов судна Professor B (Container Ship, IMO: 8401523). Оно находилось на якорной стоянке в территориальных водах Румынии вблизи Сулинского устья реки Дунай и ожидало прохода в украинский порт Рени.
"Это судно было нам знакомо, поскольку входит в перечень судов "зернового флота", задействованных в экспорте украинского зерна из портов Одесской области (заходило в порты в Черноморске в октябре 2022 и в Одессе в декабре 2022)", – говорится в материале.
Однако внимание привлек другой рейс этого судна. Выяснилось, что со 2 марта 2023 года по 21 марта 2023 года оно находилось на разгрузке в Керченском проливе, на рейдовой якорной стоянке №471 российского порта "Кавказ". После разгрузки 21 марта 2023 года Professor B беспрепятственно прибыл в Измаильский морской торговый порт в Украине. Уже 5 апреля он был там.
"Прямой рейс из российского порта в украинский в условиях войны сначала показался нам каким-то случайным стечением обстоятельств, но мы решили более широко проверить наличие/отсутствие подобных рейсов других судов. Без особых усилий мы нашли достаточно значительное количество судов, которые находились в российских портах, а через некоторое время пришли в порты Украины", – отмечают эксперты.
Среди таких судов, в частности:
- Magpie s General Cargo под флагом Либерии, прибыл в порт Измаил из российского порта Новороссийск 5 мая 2023 года;
- Besiktas Iceland Tanker под флагом Мальты, прибыл в порт Измаил из российского порта Новороссийск 10 мая 2023 года;
- Envar General Cargo под флагом Панамы, прибыл в порт Измаил из российского порта Новороссийск 8 мая 2023 года;
- Aliye Hanim General Cargo под флагом Турции, прибыл в порт Измаил из российского порта Новороссийск 24 мая 2023 года.
Эксперты пришли к выводам, что визиты в порты Украины торговых судов иностранных судовладельцев, которые до этого находились с визитами в черноморских портах России не являются массовым явлением. Однако эта практика довольно распространена и измеряется это десятками судов.
"С точки зрения безопасности украинской инфраструктуры и противодействия возможным диверсионным действиям стоит принять специальные решения о невозможности субъектам морского бизнеса фрахтовать для перевозки грузов в/из украинских портов суда, выполняющие рейсы в порты РФ. Или просто запретить таким судам заходить в порты Украины. Для аналогии приведем пример из недавнего 11-го пакета санкций ЕС, которые запрещают судам любой страны, перевозившим российскую нефть в нарушение санкций ЕС, заходить в порты стран-членов ЕС", – отметили в материале.
Судоходство и война в Украине: последние новости
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили, что Россия остановила регистрацию судов в рамках зерновой инициативы. В результате в территориальных водах Турции заблокированы уже 29 судов. Они должны экспортировать 1,4 млн тонн продовольствия.
В то же время министр аграрной политики Украины Николай Сольский уверяет, что у Украины есть "план Б" на тот случай, если Россия выйдет из зерновой сделки. По его словам, РФ уже заблокировала использование порта Южный на Черном море, несмотря на сделку.