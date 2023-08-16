За трое суток Турция до сих пор официально не отреагировала на атаку россиян на турецкое судно.

Нападение российского корабля на турецкое торговое судно у побережья Турции является попыткой Кремля проверить границы дозволенного в отношениях с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО, до сих пор публично не отреагировала на инцидент, который произошел в 60 км от ее берегов.

"Такой тип агрессии, который осуществляется так близко к Стамбулу, остался бесконтрольным и не уважает общие права Турции. Молчание Анкары является странным, но свидетельствует о том, что она все еще рассчитывает на визит Путина и возвращение к зерновому соглашению", – заявил турецкий аналитик Йорук Исик.

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Reuters напоминает, что с тех пор, как Россия вышла из зернового соглашения месяц назад, Украина и некоторые западные страны работают над созданием альтернативных путей для украинского зернового экспорта. Однако Турция, пытающаяся поддерживать дружеские отношения с Украиной, и с Россией, выступает "тихо против этого". Анкара хочет, чтобы Запад принял требования России для возобновления экспорта зерна под наблюдением ООН и Турции.

Айдын Сезер, бывший турецкий дипломат и внешнеполитический аналитик из Анкары, сказал, что инспекция Россией судна Sukru Okan под флагом Палау технически состоялась в зоне боевых действий, учитывая на предыдущие заявления Москвы и Киева относительно судов, следующих во вражеский порт.

Поскольку Турция отправила боевые беспилотники и другое оружие в Украину, одновременно заявляя о нейтралитете в войне, "для Турции очень сложно найти свой голос в этом вопросе", считает Сезер.

Представитель Министерства обороны Турции, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Анкара изучает рейд в Черном море, но не предоставил больше деталей. По данным финансово-аналитического портала Refinitiv Eikon, после инцидента судно отплыло в румынские территориальные воды.

Инцидент с судном Сукру Окан

13 августа Минобороны РФ сообщило, что российский военный корабль открыл "предупредительный огонь" по турецкому сухогрузу "Сукра Окан" в Черном море, чтобы заставить его остановиться. После этого на судно высадился российский десант и устроил обыск. Поводом к этому стал тот факт, что судно направлялось в украинский порт.

В МИД Украины, комментируя инцидент, обвинили Россию в грубом нарушении международного права. Украинские дипломаты выразили солидарность с Турцией и призвали международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий РФ, которые препятствуют мирному прохождению судов в Черном море.

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