Льготы для учащихся и студентов обещают сохранить.

В Одессе с 1 декабря подорожает проезд во всех видах транспорта, в частности в трамваях и троллейбусах стоимость поездки вырастет до 15 гривень.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, будет введен новый тариф на разовый проезд в городском электротранспорте: с 8 до 15 гривень, в маршрутных автобусах - с 15 до 20 гривень.

Отмечается, что коммунальное предприятие "ОГЭТ" провело расчет тарифа на проезд в городском электротранспорте в соответствии с действующим порядком формирования тарифов, который утвержден приказом Министерства инфраструктуры Украины.

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"Согласно выполненным расчетам, для обеспечения надлежащего качества предоставления услуг по перевозке пассажиров, а также ремонта и обслуживания трамваев, троллейбусов и контактно-кабельных сетей КП "ОГЭТ" будет введен новый тариф на разовый проезд в городском электротранспорте - 15 гривень", - сказано в сообщении.

В то же время уверяется, что сохранены существующие льготы на проезд в трамваях и троллейбусах для учеников и студентов. В частности, цена одной поездки по постоянным проездным билетам на трамвае или троллейбусе будет составлять для учеников 2 гривни, для студентов - 4 гривни, для населения - 7 гривень.

Кроме того, частными перевозчиками, которые занимаются автобусными пассажирскими перевозками, с 1 декабря запланировано повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 20 гривень по городу. Также речь идет за увеличение стоимости проезда до 40 гривень при проезде до 6-го километра Овидиопольской дороги.

В мэрии объяснили, что в течение 2022-2024 годов во многих городах Украины, несмотря на введенное военное положение, произошло повышение стоимости проезда в городском электротранспорте, а в Одессе они не увеличивались с 2021 года.

"С 2022 года произошли изменения, которые повлияли на рост себестоимости предоставления услуг, поскольку значительно выросли цены на запчасти, основные и вспомогательные материалы. При таких условиях возникает и увеличивается разница между экономически обоснованными затратами и действующими тарифами на перевозку пассажиров", - говорится в сообщении.

Стоимость общественного транспорта в Одессе

Как сообщал УНИАН, в Одессе со 2 июля 2022 года стоимость проезда в маршрутных такси повысилась с 10 до 15 гривень. В мэрии города тогда заявили, что в связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену проезда в городских маршрутных такси.

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