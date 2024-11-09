Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, по меньшей мере 10 автомобилей уничтожены огнем.

В ночь на 9 ноября российская оккупационная армия нанесла очередную атаку по Одесской области дронами типа Shahed-136, погибла женщина, еще более десяти получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вооруженные силы РФ осуществили массированную атаку с помощью БпЛА по Одессе и пригороду. В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет.

"Информация о других пострадавших уточняется. Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении.

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Сейчас осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, погибшую женщину, возраст которой уточняется, нашли под завалами разрушенного дома. Ее муж и ребенок госпитализированы.

По данным пресс-службы мэрии, ночью в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов города.

Как отметил и. о. Одесского городского головы Александр Филатов, утром на локациях начинают работу коммунальные службы, будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА.

В региональном главке ГСЧС добавили, что спасатели, вместе с добровольцами, всю ночь ликвидировали последствия российского террора.

"Возникло возгорание десятков автомобилей. Также ликвидирован пожар в складском помещении", - рассказали в управлении.

Психологи ГСЧС оказали помощь 25 лицам, в том числе - ребенку. Пиротехники обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, восемь пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказана на месте.

Как уточнил чиновник, из-за падения дрона в Авангарде на территории жилого комплекса произошел масштабный пожар. Там загорелись около 15 автомобилей, повреждены жилые дома, пострадали 5 человек, среди них - ребенок. Также он уточнил, что в Одессе выбиты окна в трех корпусах жилых многоэтажек и разрушен частный дом с последующим возгоранием. Именно в нем пострадала семья: отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мать подростка погибла.

Война в Украине - атаки на Одессу

Напомним, в ночь на 8 ноября российские захватчики нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и Одесской области. Погиб 46-летний мужчина, еще 9 получили ранения.

Повреждена гражданская инфраструктура, в частном секторе повреждено более 20 жилых домов. Пожар вспыхнул в двух жилых домах, в складских помещениях, загорелись машины одного из предприятий. Значительные повреждения получило учебное заведение - одна из старейших школ Одессы (лицей № 125).

Как сообщал УНИАН, в октябре российские оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2 тысячи 23 ударные беспилотники типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

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