Стоимость проезда в городском электротранспорте пока не меняется.

В Одессе со 2 июля стоимость проезда в маршрутных такси повысится с 10 грн до 15 грн.

Об этом журналистам сообщили в мэрии города.

"В связи с существенным повышением цен на горюче-смазочные материалы одесские перевозчики меняют цену на проезд в городских маршрутных такси. Со 2 июля проезд будет стоить 15 грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость проезда в городском электротранспорте пока не меняется. Она составляет 8 грн (наличными) или 7 грн (безналичный расчет).

Как сообщал УНИАН, в Одессе стоимость проезда в маршрутных такси составляет 10 грн с человека за поездку, независимо от расстояния до пункта назначения. В распоряжении города нет своего автобусного парка, все маршрутки принадлежат предпринимателям.

А в Киеве проезд в частных маршрутках подорожал с 21 мая. С тех пор вместо 10 грн, за проезд приходится платить по 15 грн.

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