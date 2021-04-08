В марте украинский автопарк пополнили 660 электромобилей.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-марте 2021 года, по сравнению аналогичным периодом 2020 года, сократились на 1% – до 1,7 тыс. единиц.

Об этом сообщила ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» на своем сайте.

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В марте текущего года украинский автопарк пополнили 660 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 61% больше, чем годом ранее. Из этого количества легковых автомобилей – 627 штук, коммерческих авто – 33 штуки.

Относительно марта прошлого года регистрации растаможенных легковых электромобилей выросли на 62%, а коммерческих - на 43%.

«Такой рост регистраций на рынке электромобилей связан с тем, что его львиную часть формируют подержанные автомобили, которые большую часть марта 2020 года сервисные центры не регистрировали из-за введенного тогда карантина», - сказано в сообщении.

В части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях 2021 года составила почти 90% против 86% годом ранее.

В то же время, регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли на 23% - до 65 шт.

В коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошедшем месяце был новым, тогда как в марте 2020 года новых коммерческих электромобилей в регистрациях не было.

Лидером рынка полностью электрических авто вновь стал Nissan Leaf – 151 регистрация.

Предыдущие два месяца титул бестселлера удерживал Chevrolet, а в марте эта модель опустилась на второе место с результатом 122 зарегистрированные машины.

Третьей по популярности стала Tesla Model 3 с результатом – 66 авто.

Tesla Model S приобрели 43 украинца, и это четвертый результат.

Замыкает мартовскую пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Kangoo Z.E., в зачете этого автомобиля 29 регистраций.

Что этому предшествовало

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц. В частности, продажи легковых авто составили 7 тыс. 95 штук (из них новых только 9%), коммерческих - 359 штук (новых - 3%). Также был продан один электробус 2019 года выпуска.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец