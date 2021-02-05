Наихудшая ситуация с пробками в Днепровском и Печерском районах Киева.

По состоянию на утро 5 февраля на ряде основных дорог Киева наблюдается плотный трафик.

Как свидетельствуют данные карт Google, сложная ситуация с движением сложилась на правом берегу столицы.

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Пробки на мостах в Киеве

По состоянию на 9:20 пятницы 5 февраля движение на мостах в столице преимущественно свободное. Лишь кое-где наблюдаются "тянучки". Небольшие пробки образовались на мосту Патона и Северном мосту возле выезда на правый берег. Автомобильное движение значительно затруднено на одной из полос Южного моста – из-за проведения дорожных работ.

Пробки на левом берегу Киева

Из-за уплотненного трафика сейчас трудно проехать по бульвару Перова и проспекту Освободителей, а движение на Братиславской остановила ДТП. Большие пробки тянутся вдоль почти всего Броварского проспекта, в районе Русановского моста очереди автомобилей повлекла еще одна авария. Кроме того, движение затруднено на проспекте Юрия Гагарина, Николая Бажана (там тоже проводят дорожные работы),

Пробки на правом берегу Киева

Из-за наплыва автомобилей с левого берега пострадали Набережное шоссе, Гаванский мост, улица Набережно-Рыбальская, проспект Степана Бандеры.

В центре Киева пробки образовались на бульваре Шевченко, ул. Сечевых Стрельцов, Большой Житомирской, проспекте Победы в районе Политехнического института, бульваре Леси Украинки, ул. Михаила Грушевского, Бассейной, Малоподвальной, Крещатике, Петровской аллее, Парковой, Крепостном переулке, Владимирском спуске. Днепровский спуск перекрыт.

Фактически "стоит" движение по улице Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, проспекту Академика Палладина и Валерия Лобановского.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН