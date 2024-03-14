Одновременно из Польши в Украину определенное количество грузовиков пропускается.

По состоянию на 14 марта польские фермеры, которые накануне передумали снимать блокаду на одном из направлений, вообще не пропускают грузовые транспортные средства из Украины в Польшу на пяти пограничных пунктах пропуска. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного марафона.

"Польские фермеры сейчас, на эту минуту, продолжают блокировать пять направлений. Это направления пунктов пропуска Ягодин, "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини", – сказал Демченко.

Как отметил спикер, если в сторону Украины польские протестующие еще пропускают какое-то определенное количество грузовых транспортных средств, то на этих пяти направлениях сейчас вообще не пропускаются грузовые транспортные средства в сторону Польши.

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Из Польши в Украину меньше всего пропускают на пунктах пропуска в направлениях "Ягодина" и "Шегини". Через "Шегини" за последние сутки в сторону Украины проехало 40 грузовых средств.

"Фактически сейчас движение грузовых транспортных средств из Украины в Польшу на этих пяти направлениях полностью заблокировано", – сказал Демченко.

Также он напомнил, что в ночь с 8 на 9 марта в Польше прекратили блокировать пункт пропуска "Краковец". Несмотря на планы поляков возобновить блокирование, за прошедшие сутки этого не произошло. Демченко считает, что стоит ожидать, что такие действия польских фермеров снова возобновятся.

При этом, на территории Польши в целом в очередях находится где-то 1050 грузовых транспортных средств. Больше всего – напротив пункта пропуска "Рава-Русская" и "Ягодин". В то же время, сохраняется очередь напротив пункта пропуска "Краковец" – около 500 грузовиков.

Как рассказал спикер, автобусы, легковые автомобили и обычные граждане, которые пересекают границу, не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны.

"К счастью, польские фермеры заявляли такую информацию, что они не будут блокировать движение для этой категории транспорта, и мы видим, что легковые автомобили и автобусы пересекают границу", – отметил Демченко.

Однако, он добавил, что иногда может быть затруднен проезд через блокадные места для автобусов или легковых автомобилей в связи с тем, что блокируется движение грузовиков.

"Самого целенаправленного блокирования для легковых автомобилей и автобусов мы не фиксируем", – сказал Демченко.

Протесты польских фермеров

Как сообщал УНИАН, посол Польши в Украине Ярослав Гузы убежден, что Украина стала жертвой больших проблем Европейского Союза из-за протестов фермеров. Посол настаивает, что требования фермеров не могут быть удовлетворены без решений, которые принимает Европейский Союз.

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