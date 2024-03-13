Ранее протестующие заявили, что вообще разблокируют этот пункт пропуска для грузовых авто.

Польские фермеры, которые недавно отметились столкновениями с полицией, увеличили количество грузовиков, которые пропускают через пограничный пункт "Дорогуск", но отказались от своего обещания полностью его разблокировать. Об этом сообщает Reuters.

Лидер протестующих Войцех Лось заявил, что количество грузовиков, которым разрешен проезд, увеличили до пяти в час, тогда как раньше пропускали не более одного-двух.

Он выразил сожаление относительно недавних планов полного разблокирования пункта пропуска. "Некоторые организаторы хотели этого, но, к сожалению, среди протестующих не было полного согласия, и в конце концов мы договорились, что увеличим количество пропускаемых грузовиков до пяти в час", – говорит Войцех Лось.

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Фермеры в Польше и во всем ЕС призывают к изменению ограничений, наложенных на них "зеленым" планом, который предусматривает борьбу с изменениями климата. Также протестующие призывают к повторному введению пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые были отменены после нападения РФ.

Ситуация на границе – последние новости

Ранее сообщалось, что поляки возобновили блокаду пункта пропуска "Краковец", который недавно был разблокирован. По информации польской стороны, блокирование движения грузовых авто начали в 10:00 по варшавскому времени. При этом движение легковых авто и автобусов в оба направления должно осуществляться без помех.

Напомним, в понедельник вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что протестующие начали останавливать автобусы с украинскими гражданами.

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