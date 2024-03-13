Посол настаивает, что требования фермеров не могут быть удовлетворены без решений, которые принимает Европейский Союз.

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы убежден, что Украина стала жертвой больших проблем Европейского Союза из-за протестов фермеров.

Об этом Гузы сказал в интервью для Deutsche Welle. Посол отметил, что протест в Польше у границы с Украиной является частью более общей проблемы.

"Это не польско-украинская проблема. Это европейская проблема, потому что, в конце концов, мы видим демонстрации, похожие друг на друга, в Варшаве и Брюсселе. И протесты фермеров происходят по всей Польше, а не только на границе. Украина является в определенной степени жертвой, можно сказать, побочным проявлением больших проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз", - подчеркнул посол.

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Также Гузы прокомментировал критику протестующими-фермерами положений "Зеленого соглашения для Европы", которые не касаются Украины.

По его словам, очень часто политики мыслят краткосрочно и пытаются переждать проблемы вместо того, чтобы их решать.

Посол убежден, что "это грехи, которые не касаются конкретного правительства", но на такие вопросы влияет внутренняя политика.

"Ведь эти проблемы было бы легче решить в прошлом году, если бы это не был год выборов. Тем более с такой кардинальной сменой власти после двух сроков предыдущего польского правительства. Требования фермеров не могут быть удовлетворены без решений, которые принимает Европейский Союз. Эти решения находятся за пределами досягаемости польского правительства. Хотя, как мы знаем, в прошлом году, с точки зрения реального влияния на этот неконтролируемый украинский импорт, с точки зрения сельскохозяйственной продукции, и предыдущее правительство, и нынешнее правительство они сохраняли де-факто частичное эмбарго на эту продукцию. И благодаря этому, собственно, эта проблема не является на самом деле такой существенной для польских фермеров", - подчеркнул Гузы.

В то же время, посол считает неприемлемой ситуацию, когда из-за заблокированного фермерами движения перевозчики живут в грузовиках и ждут в очень длинных очередях.

Также он напомнил, что происходило, когда на границе были только первые протесты.

"Местная власть, которая дала согласие на протест, впоследствии отозвала это согласие. И, как оказалось, польский суд в Люблине восстановил право протестующих блокировать границу. Для меня это странно, но с юридической точки зрения этот процесс уже перешел определенные границы", - отметил посол.

Дипломат считает, что Брюссель является более уместным местом для протестов.

"Я, кстати, недавно говорил об этом на встрече послов ЕС: что проблема заключается в том, чтобы убедить польских фермеров переехать из-под границы с Украиной в Брюссель, если они хотят реализовать свои требования. Но фермеры убеждены, что Украина является частью проблемы", - сказал Гузы.

В то же время, по его словам, есть "много грехов во всех сторон", в том числе с украинской стороны тоже.

В частности, он говорит, что речь идет о непонимании проблемы.

"Настаивая на том, что Еврокомиссия решит за украинцев вопрос экспорта зерна, они влезли в такую горячую тему и неоправданно стали частью проблемы, к которой не имеют никакого отношения. Я говорю обо всех проблемах "Зеленого соглашения". Гораздо легче указать пальцем на украинский импорт как источник проблем. Гораздо сложнее указать на целый комплекс директив или решений ЕС по импорту из других стран, например, Латинской Америки или Китая, когда речь идет о сельскохозяйственной продукции. Можно жаловаться на импорт украинского меда, а у нас на полках в Польше есть китайский мед", - сказал посол.

Протесты на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 марта польские фермеры блокировали пять пунктов пропуска, а на четырех направлениях полностью перекрыли движение грузовиков из Украины - "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

Сегодня, 13 марта, польские протестующие начали акции протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец", который недавно разблокировали.

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