Это решение будет выполнено в течение нескольких ближайших часов.

Польско-украинскую границу разблокируют для военной и гуманитарной помощи. Этот вопрос решат в течение ближайших часов.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Onet. По его словам, Польша внесет автомобильные и железнодорожные дороги в перечень критической инфраструктуры, чтобы товары военного и гуманитарного направления пересекали границу без задержек.

"Для того, чтобы военная, гуманитарная и медицинская помощь поступала украинской стороне без задержек, мы включим в перечень критической инфраструктуры пункты пропуска с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей. Это вопрос ближайших часов", - заявил Туск.

Видео дня

Премьер отметил, что это решение будет означать другой тип организационного режима на дорогах и трассах. Польша сделает из этого"практические последствия". Также Туск подчеркнул, что пока значительных проблем с транспортировкой помощи в Украину не было.

Блокада границы с Польшей - что надо знать

По состоянию на 22 февраля блокировка польскими фермерами движения грузовых транспортных средств продолжается. Как и раньше, это шесть направлений. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту и премьеру Польши встретиться на границе с целью урегулирования ситуация на границе. Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера отметил, что Дуда поддерживает идею встречи представителей правительства.

Впоследствии стало известно, что представители правительств Украины и Польши запланировали встречу на 28 марта в Варшаве. Однако в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, к которой призвал президент Владимир Зеленский. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: