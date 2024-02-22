В канцелярии польского президента заявили, что нет другого пути, кроме диалога.

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает идею Владимира Зеленского провести правительственную встречу на границе для решения вопроса блокировка пунктов пропуска. Об этом во время эфира на TVN24 заявил Государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера.

По его словам, нет другого пути, кроме разговоров, диалога и решений по Евросоюзу, потому что фермеры протестуют по всей Европе. Он добавил, что Дуда "поддерживает" встречу двух правительств.

"Господин Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не будем забывать, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельхозпродукцией – это результат войны", – отметил польский чиновник.

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Он не ответил, Будет ли Дуда присутствовать на такой встрече, добавив, что нужна встреча польского правительства во главе с Дональдом Туском с правительством Украины и представителями ЕС.

"Президент выступает за то, чтобы вести этот диалог. Только так можно решить эту большую проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная... Наши фермеры борются за свое существование. Украинская нация борется за свое существование. Ситуация является катастрофической с обеих сторон, глядя с этой точки зрения, потому что решимость обеих сторон огромная, и эту проблему просто необходимо решить", – отметил Дера.

Он также оценил, что встреча на границе "не самая безопасная" и лучше было бы встретиться в Варшаве, Люблине или Жешуве.

Протесты на границе.

С середины февраля ситуация на украинско-польской границе обострилась. Польские фермеры усилили блокаду пунктов пропуска. По состоянию на 22 февраля ограничения зафиксированы на шести направлениях. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту и премьеру Польши встретиться на границе с целью разблокирования движения украинских грузов.

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