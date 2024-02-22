Из-за этой ситуации сейчас наблюдается определенное увеличение очередей на границах со Словакией и Венгрией.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил свежие данные по ситуации на украинско-польской границе, где происходит блокировка движения грузовиков.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на польско-украинской границе. Спикер отметил, что блокировка польскими фермерами движения грузовых транспортных средств продолжается. Как и раньше, это шесть направлений. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини"и " Краковец".

"По состоянию на утро сегодня, по информации, которую мы имеем от польских коллег, совокупно на всех этих шести направлениях на территории Польши в очередях ожидают возможность пересечения границы в сторону нашего государства 2 тыс. 450 грузовиков. Больше всего - это напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини", - сказал Демченко.

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Параллельно он отметил существенное снижение количества пересечений границы грузовиками за последние дни. Особенно критично это ощущается по направлению ЧП "Ягодин" и "Шегини".

"К примеру, по "Шегини" за вчера границу пересекло лишь 60 грузовиков: 40 – в сторону Украины и 20 – в сторону Польши. А по направлению пункта пропуска "Ягодин" - это 70 грузовиков, которые пересекли границу в сторону нашего государства, и ни один грузовик не пересек границу в сторону Польши", - рассказал спикер ГПСУ.

Он добавил, что польские фермеры фактически не пропускают ни один грузовик, который движется из Украины в Польшу через "Ягодин".

"За час они пропускают по несколько грузовиков на всех направлениях: как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Но, опять же, это не интенсивное движение", - отметил Демченко.

Для других категорий транспорта движение пока не блокируется. В частности, речь идет о легковых автомобилях и автобусах. Говоря об альтернативных транспортных путях для перевозчиков, в связи с ситуацией на польской границе, спикер рассказал, что сейчас наблюдается определенное увеличение очередей на границах со Словакией и Венгрией.

"По состоянию на утро сегодня на территории Словакии, напротив нашего пункта пропуска "Ужгород", в очередях находится где-то 500 грузовых транспортных средств, а на территории Венгрии, напротив пункта пропуска "Тиса", - около 800 грузовиков ожидают возможность пересечения границы в сторону нашего государства", - сказал он.

Демченко подчеркнул, что по этим направлениям блокирование по ту сторону границы не происходит, и там обеспечивается интенсивное движение, в соответствии с пропускной способностью ПП.

Блокирование украинской границы

Как сообщал УНИАН, 20 февраля польские фермеры расширили протесты. На митинге в Гожичках заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуди и премьер-министру этой страны Дональду Туску провести встречи на государственной границе с целью разблокирования движения украинских грузов.

Он отметил, что тоже готов прибыть к границе вместе с украинским правительством. Также Зеленский призвал Европейскую комиссию присоединиться к решению этого вопроса.

Кроме того, глава государства отметил, что все видят, что в этой ситуации до сих пор значительно больше политики, чем экономики. Однако Украина не может смириться с тем, что происходит на границе между государствами, где начали появляться откровенные пропутинские лозунги.

В ГПСУ сообщали, что ситуация на границе ухудшается.

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