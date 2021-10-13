В Минздраве отмечают, что важно контролировать все сферы деятельности, которые могут привести к ухудшению эпидемической ситуации.

Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, об этом сказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко во время совещания по превентивным мерам в местах большого скопления людей и обеспечения соблюдения карантинных ограничений.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время встречи отметил, что в Украине тяжелая эпидемическая ситуация из-за штамма коронавируса "Дельта", который зарегистрирован в каждой области, и она довольно быстро ухудшается. Поэтому важен именно действенный контроль: за соблюдением масочного режима, условиями перевозок, работой заведений общественного питания и развлекательных заведений.

"На уровне каждого региона у нас работает Центр контроля и профилактики болезней, который также будет помогать всем в рамках профилактической работы, предоставлять разъяснения", – сказал Кузин.

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В свою очередь, Клименко отметил, что деятельность развлекательных заведений, в том числе и ночных клубов, рынков, заведений общественного питания является критическим моментом. "Правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам заработную плату и наполняет бюджет государства, должен работать, установило возможность их работы даже в "красной" зоне. Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности", – сказал Клименко.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая сообщила, что продолжится работа совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужбы и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов. "К сожалению, дисциплина формируется не только призывами, а еще и четким контролем", – отметила она.

Новые правила пассажирских перевозок на время карантина

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровление лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала Дия;

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Леся Лещенко