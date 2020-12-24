В 2021 году Европа может снова открыться для украинцев, но все будет зависеть от пандемии.

Значительная часть авиаперевозок между Украиной и странами Европейского Союза могут возобновиться в 2021 году.

Такой прогноз дал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире 24 канала.

Украина в данном вопросе, говорит он, зависит от всего мира.

"По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем восстановится половина перелетов", - прогнозирует министр.

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Он также отметил, что только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года по предварительным прогнозам. Впрочем, все зависит от ситуации с пандемией. По прогнозам Мининфраструктуры, в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.

"Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие", – сказал Криклий, добавляя, что это позволит украинским перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений.

Ранее Криклий сообщил, что транспорт продолжит свою работу во время действия жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

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Автор: УНИАН