Транспорт продолжит свою работу во время действия жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
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"Работа транспорта не будет остановлена во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года», - написал он.
По словам министра, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения.
"Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения", - уточнил Криклий.
Также он сообщил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.
«Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир», - призвал министр.
Что касается метро, то, по словам Криклия, оно будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.
Криклий также сообщил, что операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.
Когда будет локдаун в Украине
Кабинет министров сегодня, 9 декабря, предложил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.
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