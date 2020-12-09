По словам министра, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения.

Транспорт продолжит свою работу во время действия жесткого карантина в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

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"Работа транспорта не будет остановлена во время действия дополнительных карантинных ограничений в январе 2021 года», - написал он.

По словам министра, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест, предусмотренных для сидения.

"Это касается городского, пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения", - уточнил Криклий.

Также он сообщил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений.

«Во время авиапутешествий за границу ознакомьтесь с условиями въезда/выезда, установленными для украинских граждан страной, куда направляется пассажир», - призвал министр.

Что касается метро, то, по словам Криклия, оно будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения.

Криклий также сообщил, что операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений.

Когда будет локдаун в Украине

Кабинет министров сегодня, 9 декабря, предложил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.

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Автор: Павел Степанец