В 2023 году объем товаров компании Метинвест в Польше вырос на 16%. Увеличению грузопотока способствовало разблокирование путей, однако узкими местами остается перевалка в портах и пересечение границы. Об этом рассказала руководитель отдела логистики Metinvest Polska Юлия Мезенцева в интервью ведущему польскому изданию Puls Biznesu.

По ее словам, самая большая проблема - транспортировка товаров через польско-украинскую границу и перевалка в портах, которые препятствуют поставкам на наш рынок и транзиту морскими путями.

"Польско-украинское соглашение предусматривает, что шесть поездов в день со сталью и рудой должны проходить широкой колеей на пункте пропуска Медика. Фактически пропускают три или четыре, поскольку польская пограничная и железнодорожная администрации отдают приоритет другому транспорту. Поэтому мы часто вынуждены долго ждать на границе, что увеличивает наши расходы. За каждый час простоя нам приходится платить 1,9 швейцарских франков за коммерческий вагон", — отмечает Юлия Мезенцева.

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Она предполагает, что одной из причин больших очередей на границе могли стать недавние протесты польских перевозчиков и фермеров. И надеется, что приостановка протестов будет способствовать бесперебойной перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом - ведь после пересечения границы транспортные перевозки через Польшу осуществляются достаточно эффективно.

Есть проблемы также и с перевалкой грузов в портах – она слишком медленная. Это может быть вызвано нехваткой персонала в терминалах.

"Сыпучие грузы, такие как железная руда и уголь, перегружаются намного быстрее, чем металлопродукция. Перевалка в польских портах проходит вчетверо медленнее, чем на черноморских терминалах", — отмечает Юлия Мезенцева.

Несмотря на трудности, Группа Метинвест заинтересована в построении долгосрочных бизнес-отношений на польском рынке, подчеркнула Мезенцева: компания готова нарабатывать решения вместе с польской стороной, чтобы упростить таможенные процедуры и транспортировку.