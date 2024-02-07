Переход через Днепр является памятником архитектуры, который надо обновлять и делать реставрацию.

Архитектор, активист и председатель КМЦ "Украинское общество охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов заявил, что в Киеве существуют проблемы с мостом Метро и мостом Патона, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

"Кроме аварийных вещей, существуют еще и проблемы с мостами. А конкретно – мостом Метро и мостом Патона. И тот, и второй – в аварийном состоянии, их надо перекрывать. Мост Патона практически перекрыт, там идет очень маленькое количество транспорта", – сообщил он в интервью "Телеграфу".

По его словам, этот переход через Днепр является очень старым, который надо обновлять и делать реставрацию. В то же время он является памятником архитектуры, внесенным в реестр.

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Кроме того, он отметил, что просто так городским чиновникам не удастся сделать полноценную Шулявскую развязку. Чиновники снова должны будут что-то делать с этим мостом, искать очень большие средства.

"Поэтому не надо было бы делать этот глуповатый Подольско-Воскресенский мост. Он бы еще 5-10 лет стоял, и ничего", – считает Фролов.

Ситуация с мостами в Киеве: что известно

В июле 2023 года эксперты из министерства восстановления зафиксировали существенные повреждения моста имени Е. Патона и моста Метро в Киеве. Эти два моста имеют пропускную способность 150 тысяч транспортных средств в сутки и значительное влияние на экономику столицы.

1 февраля стало известно, что в Киеве мосты через Днепр Метро и Патона официально признаны недееспособными. Тогда сообщалось, что в случае возникновения аварийной ситуации на мосту Метро речь пойдет о фактическом строительстве нового моста или восстановлении существующего.

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