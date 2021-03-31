На 17 улицах, где предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч, фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП.

В Киеве с 1 апреля не будут внедрять повышение разрешенной скорости движения до 80 км/ч на 17 улицах, поскольку на сегодня ни одна из них не соответствует необходимым критериям.

Читайте такжеВ Киеве с ноября вводится новый скоростной режим: на каких улицах придется сбрасывать скоростьОб этом информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора КП «Центр организации дорожного движения» Виктора Черния.

По его словам, представители Департамента транспортной инфраструктуры, Управление патрульной полиции, КК «Киевавтодор» и КП «Центр организации дорожного движения» обследовали улицы, на которых решением Киевсовета с 1 апреля по 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости движения транспорта до 80 км/ч.

«Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методикой принятия решений об установлении ограничений скорости, а также действующими государственными нормами и стандартами», - пояснил Черний.

Он уточнил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велосипедное движение, а против повышения разрешенной скорости движения выступает велосообщество. Вдоль таких улиц размещены заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов) и др. «Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч являются технической погрешностью, которая не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Итак, фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте. А на эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных», - отметил Черний.

Скоростной режим в Киеве

По правилам дорожного движения с 1 января 2018 года скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/ч.

9 октября 2018 года Киевсовет утвердил перечень из 17 участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспорта до 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября. В Киевсовете объяснили, что это решение связано с обеспечить надлежащие условия для жизнедеятельности Киева.

Согласно постановлению Кабмина, городские власти должны согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия.

В 2020 году с 1 апреля в Киеве разрешили ездить со скоростью 80 км/ч на семи улицах. Двигаться с такой скоростью можно только при наличии соответствующих дорожных знаков.

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Автор: Инна Андалицкая