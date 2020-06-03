Лишение прав и повторный экзамен: в МВД рассказали, как хотят наказывать за превышение скорости

Кабмин предложит Раде лишать прав граждан, которые постоянно нарушают скоростной режим. Таких водителей заставят заново сдавать экзамен по вождению.

Кабинет министров предложит Верховной Раде законопроект, согласно которому будут лишать прав тех граждан, которые постоянно нарушают скоростной режим на автомобильных дорогах.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, комментируя запуск системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

«Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, которые постоянно превышают скорость, не только платили бы штрафы, но если накапливаются штрафы, например более десяти или пятнадцати в месяц, то у такого лица должны отобрать права, и он должен повторно сдавать экзамен, чтобы мы понимали, что на наших дорогах нет места тем, кто просто убивает других», - сказал он.

По словам Геращенко, ярким примером необходимости такого закона является один из водителей, который за два дня работы системы фиксации нарушил скоростной режим 14 раз.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Первые камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине, на автомагистралях - за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов.

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