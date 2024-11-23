Бригада железнодорожников уже работает на месте.

В "Укрзализныце" сообщили о блокировании электропоезда на перегоне из-за обвала камней и изменении движения на этом участке.

"Изменения в движении поездов на участке Сянки - Мукачево, что на Закарпатье. Из-за падения камней с горы электропоезд заблокирован на перегоне. Предварительно две колесные пары сошли с рельсов", - говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Отмечается, что скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет. Всех пассажиров к местам назначения доставляются автотранспортом.

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В УЗ сообщили, что для минимизации опозданий поезд №59 Киев - Чоп будет направлен в объезд этого участка.

"На месте уже работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы разблокировать движение как можно быстрее", - добавили в пресс-службе.

Укрзализныця - последние новости

В "Укрзализныце" сообщили о временном изменении маршрута поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. На период ремонтных работ с 26 ноября по 8 декабря поезд будет следовать по маршруту Киев - Хмельницкий.

21 ноября УЗ представила новые графики и маршруты поездов во внутреннем сообщении и за границу. В частности, по новому графику движения с 15 декабря начнет курсировать поезд №9/10 из Киева в крупный железнодорожный и авиационный хаб Будапешта.

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