Изменения касаются знаков "Пост ГАИ" и "Указатель общих ограничений скорости".

Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которыми, в частности, предусмотрены изменения двух дорожных знаков.

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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В частности, знак "Пост ГАИ" заменяется знаком "Дорожная станция патрульной полиции".

Кроме этого, на знаке "Указатель общих ограничений скорости" показатель скорости "60" для населенного пункта заменяется на показатель "50".

Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменилось

17 марта 2021 года в Украине вступил в силу новый закон, который, в частности, ужесточает наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения:

за первый раз - штраф 17 тыс. грн и лишение водительских прав на один год;

за повторное нарушение - штраф 34 тыс. грн и лишение прав на 3 года;

за третье нарушение - штраф 51 тыс. грн и лишение прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства, к лицу могут применить административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, согласно новому закону, вождение в пьяном виде стало отдельной статьей в Уголовном кодексе (286-1), которая предусматривает усиление уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, что привело к:

телесным повреждениям средней тяжести - от трех лет тюрьмы и лишение водительских прав на срок от 3 до 5 лет;

тяжким телесным повреждениям - от 3 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 8 лет без прав;

смерти потерпевшего - от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 10 лет;

нескольким смертям - от 7 до 12 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 7 до 12 лет.

Среди других изменений стоит выделить:

увеличение штрафов за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 грн) и за оставление места ДТП (с 255 до 3400 грн с лишением прав на срок 1-2 года или без такового);

увеличение штрафов за управление или передачу управления лицу без водительских прав (с 510 до 3400 грн);

увеличение штрафов за управление лицом, которое было лишено прав (с 510 до 20400 грн).

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Автор: Павел Степанец