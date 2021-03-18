МВД вместе с народными депутатами разрабатывает законопроект, который позволит водителям стать добровольными помощниками полицейских.

Законопослушные водители смогут зарабатывать на злостных нарушителях правил дорожного движения.

Читайте такжеМВД до конца года получит 220 камер автофиксации нарушений ПДДКак передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, МВД вместе с народными депутатами разрабатывает законопроект, который позволит водителям стать добровольными помощниками полицейских.

Замминистра рассказал, что существует программное обеспечение, которое позволяет использовать смартфон как видеорегистратор. Водителю будет достаточно поставить телефон под лобовое стекло авто и фиксировать ситуацию на дороге.

"Если водитель увидит, что кто-то проехал на "красный" или совершил ДТП и скрылся, или развернулся через сплошную полосу, то есть зафиксирует явные и злостные нарушения ПДД, тогда водитель сможет нажать на экран, и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция будет иметь право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя. Есть идея, чтобы 10% от суммы штрафа получил водитель, который сообщил о нарушении", - рассказал Геращенко.

Он также добавил, что предварительно законопроект планируется презентовать в мае текущего года.

Новые штрафы за нарушение ПДД: что изменилось

17 марта в Украине вступил в силу новый закон, который, в частности, ужесточает наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения:

за первый раз - штраф 17 тыс. грн и лишение водительских прав на один год;

за повторное нарушение - штраф 34 тыс. грн и лишение прав на 3 года;

за третье нарушение - штраф 51 тыс. грн и лишение прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства, к лицу могут применить административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, согласно новому закону, вождение в пьяном виде стало отдельной статьей в Уголовном кодексе (286-1), которая предусматривает усиление уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, что привело к:

телесным повреждениям средней тяжести - от трех лет тюрьмы и лишение водительских прав на срок от 3 до 5 лет;

тяжким телесным повреждениям - от 3 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 8 лет без прав;

смерти потерпевшего - от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 10 лет;

нескольким смертям - от 7 до 12 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 7 до 12 лет.

Среди других изменений стоит выделить:

увеличение штрафов за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 грн) и за оставление места ДТП (с 255 до 3400 грн с лишением прав на срок 1-2 года или без такового);

увеличение штрафов за управление или передачу управления лицу без водительских прав (с 510 до 3400 грн);

увеличение штрафов за управление лицом, которое было лишено прав (с 510 до 20400 грн).

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Автор: Дмитрий Хилюк