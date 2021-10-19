Часть трассы в направлении Одессы перекроют полностью.

На трассе, соединяющей столицу с Одессой, до конца рабочей недели будет ограничено движение автотранспорта.

Об этом предупреждает Патрульная полиция Киевской области.

"Временное осложнение движения на 15 км автодороги Киев - Одесса. Сообщаем вам, что с 6 часов утра 18 октября до 17 часов 22 октября 2021 года происходит полное перекрытие проезжей части в направлении города Одесса в связи со строительством транспортной развязки", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в указанные дни будет организовано движение по одной полосе встречного направления.

"Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения", - обратились к водителям.

Напомним, в июле этого года на трассе Киев-Одесса из-за ливней произошел масштабный оползень.

Недавно на трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария. Там в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли два человека, еще шестеро - пострадали.

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Автор: Юрий Годован