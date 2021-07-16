Крайняя правая полоса движения на участке перекрыта.

В Подольском районе Одесской области из-за затяжных осадков на трассе произошел оползень.

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог в Одесской области.

"На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, 337 км, возле села Троицкое в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия. Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта", - сказано в сообщении.

В настоящее время подрядная организация выполняет работы по замене намокшей почвы. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники, уже заменили 2,2 тыс. куб. метров переувлажненного грунта.

Отмечается, что обеспечено круглосуточное присутствие на месте инженера службы, привлекается дополнительная техника, принимаются инженерные решения по обеспечению укрепления насыпи.

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Автор: Лариса Козовая