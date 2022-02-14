Обходной коридор, который рекомендуют как свободный от стрельб, существует, однако глубины в нем достаточно лишь для средних судов.

Много запланированных судозаходов в порты Украины на этой неделе будут либо отложены, либо отменены из-за действий России в Черном море.

Об этом сообщил совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер в Facebook.

По его словам, то, что происходит в акватории портов большой Одессы, действительно создает трудности для грузовладельцев, а обходной коридор, который рекомендуют как свободный от стрельб, подходит лишь для средних судов.

"Обходной коридор, который рекомендуют как свободный от стрельб, существует. Но глубины в нем достаточно только для средних судов. Крупные грузовладельцы пользуются флотом больших классов, поэтому многие запланированные судозаходы на этой неделе будут либо отложены, либо отменены. Это плохо для бизнеса, и не только для бизнеса TIS. Пострадают производители, будут перебои в железной дороге, будут проблемы с загрузкой составов", - пишет он.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта "Институт черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко обнародовал в Facebook карту перекрытия районов Черного и Азовского морей на время проведения ракетных и артиллерийских учений ВМФ РФ в феврале.

12 февраля более 30 российских кораблей начали в Черном море учения со стрельбами. В Минобороны РФ утверждают, что целью учений является "оборона морского побережья Крымского полуострова".

13 февраля Мининфраструктуры сообщило, что Украина ищет морские коридоры для безопасного плавания судов в связи с незаконной блокировкой черноморских портов.

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