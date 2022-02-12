Отмечается, что целью обучения РФ в частности является оборона морского побережья оккупированного Крымского полуострова.

Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота России вышли в Черное море и на полигоны боевой подготовки в "пределах начального этапа обучения".

Об этом заявили в Министерстве обороны России в субботу, 12 февраля.

В ведомстве рассказали, что боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и "совершили переход в назначенные районы". Мероприятия проводятся под руководством командующего Черноморского флота адмирала Игоря Осипова.

Всего для выполнения задач задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов.

"Целью обучения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника", — заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что на разных этапах корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Военные учения России в Черном море

9 февраля руководитель Института черноморских стратегических исследований, главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что Россия перекрывает часть акватории Азовского и Черного морей 13-19 февраля под предлогом учений и может готовиться к блокаде украинских портов.

В Черном море суммарно будут находиться 12 больших десантных кораблей (ВДК) трех флотов РФ - Черноморского, Тихоокеанского и Северного.

В МИД Украины заявили, что действия России могут спровоцировать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины. В ведомстве пообещали работать со своими партнерами над тем, чтобы действия Кремля "получили надлежащую оценку и ответ".

11 февраля стало известно, что Россия отменила решение о блокаде южной части Азовского моря под предлогом учений.

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