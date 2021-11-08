Блогер также обратил внимание на возможные нарушения со стороны проводников, которые предлагают "дополнительную услугу" за деньги.

В системе продажи билетов на поезда "Укрзализныци" происходят странные вещи - порой они внезапно исчезают, а потом снова появляются.

На этот момент обратил внимание у себя на странице в Facebook транспортный эксперт и блогер Олег Васильев.

"Ловкость рук и никакого обмана". Собрался ехать из Киева в Днепр. Зашел на сайт booking.uz.gov.ua купить билет. За два часа до отправления поезда - ни одного свободного места. Чуть позже в продаже появились 30 мест в вагонах купе, плацкарт и несколько мест СВ", - пишет он.

Васильев также рассказал, что проводник при посадке в поезд предлагает за доплату ехать без соседей. И это при том, что система продаж показывает отсутствие свободных мест в поезде.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" рассказали, будут ли повышать цены на билеты в 2022 году"Интересно, куда внезапно исчезло 30 мест за два часа до отправления, а потом снова появились? Как известно, бронь кидают в продажу в значительно меньшем количестве", - написал блогер, опубликовав скриншоты сайта "Укрзализныци" по продаже железнодорожных билетов.

Как сообщал УНИАН, недавно УЗ в очередной раз попала в скандал - на этот раз с потолка поезда полилась вода. Пассажиры увидели, как в коридоре возле туалета произошел "потоп". Вода лилась прямо на пол, каждый, кому бы приспичило пойти в другой вагон или в санитарную комнату, должен был преодолеть "встроенный душ".

Автор: Юрий Годован