Поезд ежедневно будет отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт прибывать в 18:37.

Со 2 ноября 2021 года АО "Укрзалізниця" возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево-Будапешт через Чоп и Захонь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Поезд ежедневно будет отправляться из Мукачево в 12:30 и прибывать в Будапешт в 18:37. Из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.

Продажа билетов открыта. Приобрести проездной документ можно только в кассах вокзалов.

Для въезда граждан Украины в Венгрию остаются в силе требования, определенные Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт/виза, медицинское страхование, которое действует на территории Европы, финансовое обеспечение).

В связи с карантинными ограничениями при пересечении границы дополнительно требуется украинский или венгерский сертификат о вакцинации (вместе с гражданами, имеющими сертификат, также могут без ограничений въезжать дети до 18 лет).

В случае отсутствия сертификата требуется отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов на момент въезда. Обращаем внимание, что принимается исключительно отрицательный ПЦР-тест, отрицательный тест на антиген не принимается.

Новые правила пассажирских перевозок:

С 21 октября 2021 года в Украине действуют новые правила пассажирских перевозок. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь документы, подтверждающие прививки хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или получения полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19). Альтернативой может стать отрицательный результат ПЦР-теста.

Автор: Елена Коваленко