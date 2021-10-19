Пользователи шутят, что вагон поезда "замироточил".

В "Укрзализныце" новый скандал - на этот раз с потолка поезда полилась вода. Пассажиры увидели, как в коридоре возле туалета произошел "потоп". Вода лилась прямо на пол, каждый, кому бы приспичило пойти в другой вагон или в санитарную комнату, должен был преодолеть "встроенный душ".

Инцидент попал на видео, его разместили в Telegram-канале "Украина в шоке".

Так, пассажиры поезда "Укрзализныци" увидели нечто странное - в коридоре с потолка начала литься вода. Выйти в туалет и остаться сухим было невозможно, поэтому свидетели были вынуждены наблюдать за инцидентом через окно в дверях.

Пользователи пошутили о "встраиваемом душе" и отметили, что это может быть новым сервисом от "Укрзализныци". Однако пассажирам инцидент не казался таким смешным.

В комментариях украинцы написали, что такое "чудо" они видят уже не впервые. Возмущенные пассажиры делились фото с вагонами, которые "мироточат". Как оказалось, некоторые уже даже не удивляются из-за таких инцидентов.

В "Укрзализныце" ситуацию пока не комментировали. Вероятно, крыша поезда начала протекать после дождя, однако почему вагоны находятся в таком состоянии - не сообщается.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном скандале в "Укрзализныце". Пьяный пассажир угрожал женщине в поезде, однако ей никто не помог.

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Автор: Полина Кузенко