В "Укрзализныце" новый скандал - на этот раз с потолка поезда полилась вода. Пассажиры увидели, как в коридоре возле туалета произошел "потоп". Вода лилась прямо на пол, каждый, кому бы приспичило пойти в другой вагон или в санитарную комнату, должен был преодолеть "встроенный душ".
Инцидент попал на видео, его разместили в Telegram-канале "Украина в шоке".
Так, пассажиры поезда "Укрзализныци" увидели нечто странное - в коридоре с потолка начала литься вода. Выйти в туалет и остаться сухим было невозможно, поэтому свидетели были вынуждены наблюдать за инцидентом через окно в дверях.
Пользователи пошутили о "встраиваемом душе" и отметили, что это может быть новым сервисом от "Укрзализныци". Однако пассажирам инцидент не казался таким смешным.
В комментариях украинцы написали, что такое "чудо" они видят уже не впервые. Возмущенные пассажиры делились фото с вагонами, которые "мироточат". Как оказалось, некоторые уже даже не удивляются из-за таких инцидентов.
В "Укрзализныце" ситуацию пока не комментировали. Вероятно, крыша поезда начала протекать после дождя, однако почему вагоны находятся в таком состоянии - не сообщается.
Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном скандале в "Укрзализныце". Пьяный пассажир угрожал женщине в поезде, однако ей никто не помог.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Дышать нечем, торчат гвозди: "Укрзализныця" попала в новый скандал из-за своего "сервиса" (фото)
- В "УЗ" наживались на "очень качественном" оборудовании, из-за которого горели поезда: Украине нанесен миллионный ущерб (фото)
- В "Укрзализныце" нашли новый способ нажиться на пассажирах: продали билеты на недостающие вагоны
- Для мясоедов, вегетарианцев и детей: "Укрзализныця" обновила меню ланч-боксов (фото)
- В "УЗ" о новых правилах перевозок: COVID-сертификат придется показывать вместе с билетом