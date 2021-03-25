Очередь растянулась от начала перрона и до касс, расположенных под землей.

В Святошинском районе Киева в четверг, 25 марта, на конечной остановке трамвая №3 пассажиры выстроились в гигантскую очередь.

Об этом сообщает Obozrevatel.

По их данным, очередь растянулась на 100 метров - от начала перрона и до касс, расположенных под землей.

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Отмечается, что люди практически не придерживались безопасной дистанции, но подавляющее большинство из них были в масках. Среди нарушителей в основном была молодежь, которая находилась в толпе без средств защиты.

Сотрудники станции сообщили изданию, что считают пассажиров и пускают их на платформу таким образом, чтобы не превышать разрешенное количество.

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Киев с 23 марта находится в "красной" зоне карантина, хотя на уровне местных властей карантин был усилен еще с 20 марта.

"Красная" зона предусматривает ряд ограничений на территории, которая подпадает под ее действие.

Кабмин разрешил местным властям устанавливать ограничения на работу транспорта в "красных" регионах.

В Киеве решили, что транспорт останавливать не будут, однако он будет работать с рядом ограничений. В частности - транспортные средства должны быть заполнены лишь на 50% мест.

В Госпотребслужбе заявили, что в Киеве будут проверять частных перевозчиков на предмет соблюдения норм карантина о пребывании в салоне ограниченного числа пассажиров

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Автор: Денис Прядко