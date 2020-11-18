Первое место в сентябре с результатом 2,25 млн пассажиров заняла Анталья (однако это на 53,5% меньше, чем в сентябре 2019 года).

Пандемия коронавируса изменила авиационный рынок, в результате чего по итогам сентября в ТОП-10 крупнейших воздушных хабов Европы попали сразу четыре российских аэропорта и три турецких.

Читайте такжеВ Берлине с седьмой попытки открыли новый аэропорт (фоторепортаж, видео)По данным Airports Council International Europe, первое место в сентябре с результатом 2,25 млн пассажиров заняла Анталья (однако это на 53,5% меньше, чем в сентябре 2019 года), сообщает avianews.com.

На второй строчке оказался московский аэропорт Шереметьево, на третьей — московский аэропорт Домодедово.

Новый аэропорт Стамбула занял только четвертое место. На пятой строчке по итогам сентября находится другой стамбульский аэропорт — им. Сабихи Гекчен.

Шестое место занял московский аэропорт Внуково, седьмое — аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.

Входящие в тройку крупнейших в Европе по итогам 2019 года парижский Шарль-де-Голль, амстердамский Схипхол и лондонский Хитроу в этом году заняли только восьмое, девятое и десятое места соответственно.

Примечательно, что базовые аэропорты Lufthansa Франкфурт и Мюнхен в этом раз не смогли попасть в десятку крупнейших.

В Airports Council International Europe отмечают, что турецкие и российские аэропорты смогли получить хорошие результаты благодаря сильному внутреннему рынку.

Например, аэропорт Домодедово сообщил, что в сентябре он обслужил 2,1 млн пассажиров, из которых 1,8 млн человек воспользовались внутренними рейсами. Несмотря на кризис, внутренний пассажиропоток вырос на 15,6%.

Турецкие аэропорты Анталья и Сабихи Гекчен географически расположены в Азии, однако включаются в статистику европейского подразделения Airports Council International.

Другие авиационные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН