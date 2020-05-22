Суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади в Киеве

В суде отметили, что действующий генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспорта по улице П. Сагайдачного.

Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города.

Об этом сообщает издание "Наши гроши", ссылаясь на решение суда.

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ОАСК проанализировал законодательство, действующее на момент принятия указанного решения КГГА, и пришел к выводу, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

Суд также напомнил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет и только при проведении общественного обсуждения. Как отметил суд, действующий генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспорта по улице П. Сагайдачного.

Таким образом, суд пришел к выводу, что распоряжение КГГА от 28 июля 2017 года № 912 противоречит интересам территориальной общины города.

Как сообщал УНИАН, дальнейшую судьбу Гостиного двора нужно решать после публичного обсуждения, в том числе и относительно источников финансирования его реконструкции. Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.