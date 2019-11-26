Судьбу киевского Гостиного двора нужно решать после публичного обсуждения - глава ФГИ

Председатель профильного комитета ВР Александр Ткаченко подчеркнул, что здание сохранилось именно благодаря общественной инициативе.

Дальнейшую судьбу Гостиного двора нужно решать после публичного обсуждения, в том числе и относительно источников финансирования его реконструкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил на брифинге в Киеве.

«Фонд госимущества завершил возвращение этого здания в государственную собственность. Я, как председатель Фонда, считаю, что это здание ни в коем случае не может быть приватизировано, но его дальнейшая судьба должна решаться киевлянами и их полномочными представителями, то есть, приватизация Гостиного двора не должна произойти. Что там должно быть: или общественное, или образовательное, или культурное пространство, или музей, - надо определиться киевлянам, громаде», - сказал он.

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В то же время, как добавил Сенниченко, нужно решить, за какие средства будет реконструирован Гостиный двор. «По моим предварительным оценкам, завершение реконструкции этого здания будет стоить около полумиллиарда гривен. То есть, финансировать это из бюджета города Киева, финансировать это за счет инвестора - это надо тоже принять решение. Но первое - нужно как можно скорее провести структурированную публичную дискуссию, определить, какие функции будут у этого здания и, возможно, как оно будет финансироваться. Тогда Фонд госимущества передаст это или городу Киеву, или Министерству культуры, Киево-Могилянская академия выражает желание сделать какое-то образовательное учреждение», - отметил он.

Сенниченко подчеркнул, что все эти процедуры необходимо ускорить, поскольку с 2013 года Гостиный двор стоит без крыши, и здание разрушается.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко, в свою очередь, отметил, что именно благодаря общественности здание сохранилось. «Хотя оно стоит на протяжении многих лет без окон и дверей, но именно благодаря тому, что была общественная инициатива, удалось его вернуть государству ... Мне кажется, что на протяжении многих лет предыдущая власть не смогла ничего сделать, и нужна была перезагрузка власти, чтобы мы в конце концов обсуждали возможность конструктивной работы и дальнейшего будущего для Гостиного двора», - сказал Ткаченко.

*** Гостиный двор построен в 1809 году по проекту швейцарского архитектора Луиджи Руска.

В 1994 году между региональным отделением Фонда госимущества в Киеве и частной компанией «Укрреставрация» был заключен договор аренды здания Гостиного двора. Согласно документу, арендатор должен отвечать за сохранность и поддержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

В 2011 году Кабмин исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников национального значения.

В 2012 году Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр. В знак протеста активисты начали долгосрочные акции, во время которых несколько раз подвергались нападениям.

17 декабря 2015 года Фонд государственного имущества Украины досрочно расторг договор аренды с «Укрреставрацией».

В феврале 2019 году Генпрокуратура открыла новое уголовное производство: хотела наложить арест на памятник, однако 5 ноября 2019 года Киевский апелляционный суд постановил закрыть дело в отношении наложения ареста.

После отмены решения суда об аресте Гостиного двора и возвращения его в собственность Фонда госимущества руководство Фонда начало наработки дорожной карты восстановления памятника.