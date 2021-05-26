Мэр обещает, что новая стоимость проезда будет приемлемой.

Киевский городской голова Виталий Кличко не исключил повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте общего пользования в ближайшее время, точную дату могут объявить летом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал в телеэфире канала "НАШ".

Городской голова добавил, что новая стоимость проезда будет приемлемой. "Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время. Но однозначно мы сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - сказал он.

Кличко также отметил, что не может сейчас озвучить размер нового тарифа, поскольку он станет известен после изучения его экономического обоснования.

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"Но однозначно мы будем дотацию делать из бюджета нашего города, чтобы и цена была приемлема для людей, которые пользуются этим транспортом, и чтобы не было задержек с закупкой нового транспорта, чтобы повысить зарплаты людям, которые работают на транспорте", - сказал он.

На просьбу назвать хотя бы примерные сроки введения новых тарифов мэр ответил: "Я не исключаю, что летом мы сможем сказать, когда сможем сделать повышение".

Как сообщал УНИАН, 13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" официально обратились к столичной власти с инициативой о повышении тарифов на проезд. "Ситуация требует немедленного рассмотрения для бесперебойной перевозки пассажиров и выплаты заработной платы коллективам", - отметили на предприятиях.

В метрополитене сообщили, что на 2021 год экономически обоснованным является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпасстрансе" - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.

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Автор: Инна Андалицкая