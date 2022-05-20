Разрушенный российскими оккупантами Киевский мост в Чернигове можно будет отстроить в короткие сроки. Однако сейчас работы по его восстановлению осложняются разливом реки Десна.

Об этом проинформировал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Мост будем восстанавливать. Будет наведена понтонная переправа, как только снизится уровень воды, потому что сейчас это сделать невозможно. Надеюсь, это произойдет через несколько недель. Затем начнется восстановление моста. Уже есть проект, есть понимание, что через пять месяцев активных работ можно восстановить мост. Плюс параллельно существует проект еще одного нового моста, который будет рядом. Если только выделят финансирование, а мы на это надеемся, тоже сможем это сделать", – сказал он.

Заместитель руководителя ОП напомнил, что на Киевский мост россияне сбросили авиабомбу в конце марта. Именно по этому мосту проводилась эвакуация и завозились гуманитарные грузы. Из-за его разрушения город оказался на грани гуманитарной катастрофы, подчеркнул он.

Сейчас продолжаются необходимые подготовительные работы для возобновления движения по Киевскому мосту. "Это долгая и сложная работа, но мы должны ее сделать, чтобы у черниговцев было новое, качественное сообщение со столицей", – резюмировал чиновник.

Ранее Тимошенко рассказал, что в Киевской области разрушены более 4 тысяч жилых домов в 46 громадах. Однако сейчас уже завершается возобновление энергоснабжения: вместо 60 запланированных дней работы продолжались 45.