Из-за повреждения контактной сети "Укрзализныця" изменила маршрут некоторых поездов.

Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда "Укрзализныци" продолжают опаздывать.

Об этом заявили в "Укрзализныце", отметив при этом, что подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлены, а некоторые маршруты были изменены.

По состоянию на сейчас со значительной задержкой движутся следующие рейсы:

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№45/46 Ужгород - Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;

№715/716 Перемышль - Киев задерживается на 6 ч 58 мин;

№21/22 Трускавец - Харьков задерживается на 4 ч 54 мин;

поезд Вена - Киев задерживается на 3 ч 17 мин;

№749/750 Ужгород - Киев задерживается на 3 ч 12 мин;

№3/4 Ужгород - Запорожье задерживается на 2 ч 43 мин;

№35/36 Перемышль - Одесса задерживается на 1 ч 1 ч 44 мин.

Все остальные рейсы, которые сейчас следуют с задержкой, задерживаются меньше чем на час.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:

№749 Киев - Ужгород;

№67 Киев - Варшава;

№53 Киев - Перемышль;

№15 Харьков - Рахов;

№91 Киев - Львов;

№18 Ужгород - Харьков;

№92 Львов - Киев;

№2 Ивано - Франковск-Харьков;

№54 Пшемысль - Киев;

№68 Варшава - Киев;

№750 Ужгород - Киев.

Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциям, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.

Пропускные пункты на границе с Польшей работают в стандартном режиме, никаких сложностей с курсированием поездов между Украиной и Польшей не наблюдается.

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