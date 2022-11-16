Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда "Укрзализныци" продолжают опаздывать.
Об этом заявили в "Укрзализныце", отметив при этом, что подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлены, а некоторые маршруты были изменены.
По состоянию на сейчас со значительной задержкой движутся следующие рейсы:
- №45/46 Ужгород - Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;
- №715/716 Перемышль - Киев задерживается на 6 ч 58 мин;
- №21/22 Трускавец - Харьков задерживается на 4 ч 54 мин;
- поезд Вена - Киев задерживается на 3 ч 17 мин;
- №749/750 Ужгород - Киев задерживается на 3 ч 12 мин;
- №3/4 Ужгород - Запорожье задерживается на 2 ч 43 мин;
- №35/36 Перемышль - Одесса задерживается на 1 ч 1 ч 44 мин.
Все остальные рейсы, которые сейчас следуют с задержкой, задерживаются меньше чем на час.
Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:
- №749 Киев - Ужгород;
- №67 Киев - Варшава;
- №53 Киев - Перемышль;
- №15 Харьков - Рахов;
- №91 Киев - Львов;
- №18 Ужгород - Харьков;
- №92 Львов - Киев;
- №2 Ивано - Франковск-Харьков;
- №54 Пшемысль - Киев;
- №68 Варшава - Киев;
- №750 Ужгород - Киев.
Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциям, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.
Пропускные пункты на границе с Польшей работают в стандартном режиме, никаких сложностей с курсированием поездов между Украиной и Польшей не наблюдается.
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