В Украине произошло землетрясение магнитудой 4,2 (карта)

Землетрясение произошло на глубине три километра.

В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 4,2. Как сообщает Главный центр специального контроля на своем сайте, землетрясение было зарегистрировано сегодня, 22 сентября.

"Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Мачуховской общине Полтавского района Полтавской области магнитудой 4,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км", – говорится в сообщении.

В ГЦСК также добавили, что по классификации землетрясений это относится к "сильно умеренным".

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Сильно умеренное землетрясение: что это означает

На сайте Центра отмечается, что сильно умеренное землетрясение ощущается большинством людей как внутри помещения, так и под открытым небом. Многие люди, находящиеся в здании, пугаются и выбегают на улицу. Некоторые теряют равновесие. Домашние животные также выбегают из помещений.

В редких случаях может разбиваться посуда и другие стеклянные изделия, падают книги. Возможны смещения тяжелой мебели, слышен звон колоколов. Кроме того, речь идет о легких и умеренных повреждениях в некоторых типах сооружений.

В редких случаях на сырых грунтах возможны трещины шириной до 1 сантиметра, а в горных районах – отдельные случаи оползней.

Землетрясения и вулканы в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера на глубине 5 км. По классификации землетрясений оно относилось к неощутимым.

Александр Митрохин, геолог, петрограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор, отметил, что в Украине есть вулканы, которые прекратили свою активность задолго до появления человека. Самые молодые из них расположены в Закарпатье.

Кроме того, Виктор Нестеровский, профессор, директор Геологического музея, отметил, что в Украине может быть более 100 грязевых вулканов, если учитывать как действующие, так и те, что прекратили свою активность.

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