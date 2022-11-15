Поезда задерживаются на неопределенное время из-за отсутствия напряжения.

Некоторые пассажирские поезда в Украине следуют с задержкой из-за ракетных атак россиян по объектам инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в частности, задерживается на отправку на 30 минут поезд №42 сообщением Трускавец – Днепр. Поезд №31/32 Запорожье – Перемышль задерживается на 20 минут.

"Всего по состоянию на сейчас 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что "Укрзализныця" подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии.

"Пассажиры, которые будут прибывать на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах", – добавили в пресс-службе.

Позже в "Укрзализныце" добавили, что из-за отсутствия напряжения в контактной сети и масштабной воздушной тревоги задерживаются следующие рейсы: поезд №88 Ковель – Запорожье задерживается ориентировочно на 30 минут; поезд №17 Харьков – Ужгород задерживается на 30 минут.

Поезд №711 Краматорск – Киев отправился под резервным тепловозом с задержкой в пределах 40 минут.

Кроме этого, из-за отсутствия напряжения на неопределенное время задерживаются рейсы №715 Киев – Перемышль, №750 Ужгород – Киев, беспересадочные вагоны Вена – Киев, №772 Хмельницкий – Киев, №86 Львов – Запорожье, №55 Киев – Рахов.

Ракетный удар по Украине 15 ноября

Во вторник, 15 ноября 2022 года, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попаданиях в объекты инфраструктуры во многих областях страны. Как сообщают в НЭК "Укрэнерго", зафиксированы "прилеты" в энергетическую инфраструктуру во всех регионах страны.

Из-за массированной ракетной атаки энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

Наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях, поэтому там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей.

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