Кое-где может исчезать связь вследствие обстрелов и отключения электроэнергии.

Украинские мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone Украина предупреждают о проблемах со связью из-за отключения электричества. Такие заявления они сделали на своих страницах в Twiiter после массированной ракетной атаки России.

"Друзья, из-за обстрелов и недостатка питания могут возникать временные ограничения в работе наших услуг. Мы работаем. Держитесь там", - сообщили в Vodafone Ukraine.

В компании попросили для продления работы базовых станций от аккумуляторов уменьшить потребление сервиса передачи данных:

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выключить автозагрузку медиа в мессенджерах;

не использовать YouTube или установить низкое качество видео;

по возможности уменьшить использование мобинтернета.

"Кое-где может исчезать связь вследствие обстрелов и отключения электроэнергии. Знаем. Будем чинить. Пользуйтесь национальным роумингом", - пишут в компании "Киевстар".

По всей стране проблемы с интернетом, как свидетельствуют данные Netblocks:

Ракетный удар России по Украине 15 ноября

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время атаки 15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине. По его словам, более 80 ракет уже выпущено по Украине - большинство по энергетической инфраструктуре.

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