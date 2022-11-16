Массированная ракетная атака России 15 ноября и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме.

В среду, 16 ноября, по всей Украине действуют графики почасовых отключений электроснабжения, в некоторых регионах при этом применяются экстренные отключения света. В частности, в Киеве и Киевской области графики отключений электроэнергии пока не действуют.

Как сообщает "Укрэнерго", массированная ракетная атака России 15 ноября и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки раш*стов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – отметили в компании.

Массированная ракетная атака России 15 ноября

15 ноября Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Эта атака повлияла не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

По данным Генштаба ВСУ, всего 15 ноября Россия выпустила по Украине свыше 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десятка ударных БпЛА.

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