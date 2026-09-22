РФ пытается взять в клещи Малую Токмачку: в ВСУ раскрыли, имеет ли враг успех

Россияне на этом направлении продолжают применять тактику инфильтрации.

Российские оккупанты не прекращают попыток захватить Малую Токмачку на Ореховском направлении. Для этого враг пытается как обойти населенный пункт, взяв его в клещи, так и применяет тактику инфильтрации. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал начальник отдела коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелих.

"Что касается наземных атак, то здесь противник применяет тактику инфильтрации. Все чаще на окраину населенного пункта заходят двое штурмовиков лишь для того, чтобы помахать флагом. Иногда им даже это удается, однако дело в том, что такие оккупанты обычно не доживают до следующих суток – об этом россияне, конечно, умалчивают", – сказал Пелих.

Он добавил, что РФ на этом направлении активно использует кассетные бомбы для уничтожения населенных пунктов. По его словам, иногда на один населенный пункт может упасть до 18–20 кассетных бомб за сутки. В то же время он отметил, что после неудачных попыток захватить населенный пункт РФ пытается его обойти, взяв в окружение.

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"Понятно, что взять этот населенный пункт врагу не удастся. Поэтому теперь он пытается обойти его более широкой "клешней", чтобы загнать нас в "мешок" через смежные подразделения. Но и там оборону держат очень хорошие воины, и врагу ничего не удается", – добавил Пелих.

По словам военного, в настоящее время у РФ истекает срок, в течение которого они могут использовать бронированную технику. И вскоре, добавляет Пелих, такие атаки станут невозможными из-за неблагоприятных погодных условий.

Ситуация на фронте: другие важные новости

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщали об успешных действиях в Донецкой области. По их данным, Силы обороны освободили сразу два населенных пункта – Шандриголово и Дерилово. Учитывая недавние успехи, украинские защитники уже деоккупировали 43,5 квадратных километра украинской территории.

В то же время, по данным ВСУ, РФ продвигается на границе в Сумской области. Как отметил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, россиянам удалось создать так называемую "буферную зону" глубиной от 2 до 4 километров в этом регионе.

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