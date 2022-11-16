В Киеве введены почасовые и аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, отметив при этом, что объекты критической инфраструктуры столицы обеспечены генераторами и горючим.
"Ситуация с энергоснабжением в столице, как и во многих регионах страны, - сложная. Сеть электроснабжения Киева объединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал во многие объекты в Украине. Именно с этим были связаны массовые отключения света. В настоящее время систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной. Поэтому, по распоряжению "Укрэнерго", применяют почасовые, а также аварийные отключения электроэнергии. Делают это энергетики, чтобы сохранить управляемость энергосистемы", - заявил Кличко.
Что касается теплоснабжения, по словам мэра, несмотря на все сложности, сейчас тепло в домах киевлян есть.
"Объекты критической инфраструктуры столицы обеспечены генераторами и горючим на случай отключений", - добавил он.
Удар по Украине 15 ноября:
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Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.
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16 ноября украинцев предупредили об экстренных отключениях света.