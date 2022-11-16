Ситуация с энергоснабжением в столице, как и во многих регионах страны, - сложная.

В Киеве введены почасовые и аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, отметив при этом, что объекты критической инфраструктуры столицы обеспечены генераторами и горючим.

"Ситуация с энергоснабжением в столице, как и во многих регионах страны, - сложная. Сеть электроснабжения Киева объединена с национальной системой энергоснабжения. И вчера враг попал во многие объекты в Украине. Именно с этим были связаны массовые отключения света. В настоящее время систему стабилизировали. Но ситуация с дефицитом энергии остается сложной. Поэтому, по распоряжению "Укрэнерго", применяют почасовые, а также аварийные отключения электроэнергии. Делают это энергетики, чтобы сохранить управляемость энергосистемы", - заявил Кличко.

Видео дня

Что касается теплоснабжения, по словам мэра, несмотря на все сложности, сейчас тепло в домах киевлян есть.

"Объекты критической инфраструктуры столицы обеспечены генераторами и горючим на случай отключений", - добавил он.

Удар по Украине 15 ноября:

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

15 ноября 2022 года мобильные операторы обратились к украинцам на фоне перебоев со связью и интернетом. Украинские мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone Украина предупредили о проблемах со связью из-за отключения электричества.

16 ноября украинцев предупредили об экстренных отключениях света.

Вас также могут заинтересовать новости: