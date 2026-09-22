Зарплаты военных в 2027 году: нардеп рассказал, что заложен в проект бюджета

От размера базового денежного довольствия военнослужащих в будущем будет зависеть ряд социальных выплат, в частности пенсии.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрел увеличение средств на денежное обеспечение военнослужащих, однако базовая выплата пока заложена на уровне 20 тысяч гривень. Об этом сообщил народный депутат Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Рада".

По его словам, на денежное обеспечение военнослужащих в следующем году предусмотрено больше средств, однако пока неясно, отразится ли это непосредственно на выплатах мобилизованным.

"Кабинет министров закладывает на следующий год базовое денежное обеспечение военнослужащего – 20 тысяч гривень. Это недопустимо, и сейчас идет дискуссия. Почему это важно? Важно то, что именно от базового денежного обеспечения зависит большое количество социальных выплат в будущем, в том числе пенсий", – сказал политик.

Видео дня

Цимбалюк также указал, что в настоящее время ведутся переговоры с Министерством обороны относительно реализации контрактов для военнослужащих. По ним предусмотрены более высокие выплаты, однако сейчас возникают вопросы с финансированием таких контрактов.

"Для финансирования этих контрактов денег не хватает уже в этом году, в этом бюджете", – отметил он.

В то же время народный депутат ожидает, что заложенные в проекте бюджета показатели еще могут измениться.

"Будем верить в то, что это еще не окончательные показатели. Что нам удастся доработать проект бюджета – об этом говорили правительственные чиновники во время презентации. Очень важно, что министр финансов это понимает и дискуссия продолжается", – добавил Цимбалюк.

Дефицит бюджета Украины – главные новости

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что денег в бюджете Украины на 2026 год не хватит даже на два месяца выплаты зарплат военным. Единственной возможностью для дальнейшего осуществления выплат депутат называет ускорение предоставления финансовой поддержки от западных доноров Украины.

Глава правительства Сергей Корецкий оценил состояние государственных финансов Украины как "близкое к критическому". Правительство уже ввело жесткий режим экономии бюджетных средств. Кабмин также планирует сэкономить 70 миллиардов гривен и направить их на финансирование Сил обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: