Глава Tesla также упомянул о планах украсить серые стены зданий фабрики граффити.

Короткий ролик, демонстрирующий текущее состояние европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге, разместил в твиттере глава компании Илон Маск. Меньше года тому назад на этом месте располагалась лесопосадка.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Глава Tesla также упомянул о планах украсить серые стены зданий фабрики граффити. Интересно, остаются ли в силе планы касательно подземной "мегарейв пещеры".

Если же серьезно, на недавнем отчете по итогам 2020 года Tesla упоминала, что на Gigafactory 4 уже началась установка оборудования внутри цехов, подтверждая планы запуска линии по сборке Model Y позже в этом году.

В будущих автомобилях, которые будут выпускаться на Gigafactory 4 и Gigafactory 5, будут использоваться уже новые батарейные блоки с элементами 4680.

Giga Berlin progress pic.twitter.com/ekpG5qcbUi — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Ранее Илон Маск также делился визуализацией, демонстрирующей внешний вид будущего завода Gigafactory 4.

Справка

О строительстве первой европейской "Гигафабрики" Tesla объявила в ноябре 2019 года, планируя начать отгрузку первых автомобилей в 2021 году.

Первоначально на Gigafactory 4 заработает линия по сборке компактных кроссоверов Model Y, а затем там начнут собирать и Model 3.

Проектная мощность европейского завода Gigafactory 4 в Берлине составляет 500 тысяч автомобилей в год.

Работать на ней будет порядка 12 тысяч человек.

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Автор: УНИАН