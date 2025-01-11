Это двухместное "такси" со временем сможет перевозить пассажиров не только по городу, но и между населенными пунктами.

Южнокорейская компания Sambo Motors Group представила двухместное гибридное воздушное такси HAM III-2 на выставке CES 2025. Этот аппарат превосходит своего предшественника, HAM III-1, по размерам и производительности, пишет Interesting Engineering.

HAM III-2 имеет размах крыла — 9 метров, высоту — 4,5 метра, и вес — 850 килограммов.

"С учетом его дальности и продолжительности полета, он подходит для военных целей, курьерских доставок и коммерческого использования. В будущем его можно будет применять для городского и межгородского воздушного такси", — рассказал представитель компании.

Одной из ключевых особенностей HAM III-2 является "гибридность" — двойная силовая установка. Для вертикального взлета используется исключительно аккумуляторная батарея, что снижает уровень шума и выбросов. После набора высоты он переключается на водородные топливные элементы для горизонтального полета, что позволяет минимизировать зависимость от тяжелых бортовых аккумуляторов.

Кроме того, воздушное судно оснащено четырьмя горизонтальными пропеллерами для вертикального подъема и двумя крупными задними пропеллерами для движения вперед. Эта конфигурация позволяет ему развивать крейсерскую скорость до 180 км/ч, преодолевать расстояния до 100 км и находиться в воздухе до 40 минут.

Компания Sambo Motors готовится к серии интенсивных летных испытаний в США в начале 2025 года. Тесты топливных элементов на водороде будут проводиться в пустыне. В ходе испытаний будут проверены ключевые маневры, такие как подъем, спуск и повороты, чтобы подтвердить характеристики и безопасность этого "такси".

HAM III-2 уже проходит сертификацию как в Корейском управлении гражданской авиации, так и в Федеральном авиационном управлении США (FAA). Этот этап планируется закончить до конца 2025 года.

Другие виды воздушного такси

Ранее УНИАН сообщал, что автомобильная корпорация Toyota тоже поделилась своей версией воздушного такси. Даже был осуществлен первый международный выставочный полет такси, который показал низкий уровень шума этого беспилотного летательного аппарата.

Кроме того, в Сеуле тоже был показан уникальный дрон-такси, который будет использоваться для перевозки пассажиров от международного аэропорта к центру Сеула.

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