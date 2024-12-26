Аппарат вертикального взлета и приземления Lilium Jet совершил первый полет в мае 2019 года.

Немецкий стартап Lilium объявил о прекращении своей деятельности после более десяти лет попыток создать воздушное электротакси. Об этом сообщает TechCrunch.

"После 10 лет и 10 месяцев это печальный факт, что Lilium прекратил деятельность", - говорится в заявлении соучредителя стартапа Патрика Натана.

Отмечается, что около 1000 сотрудников компании были уволены.

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О серьезных проблемах в Lilium стало известно еще в октябре. Как сообщалось, она не смогла получить 54 млн долларов от немецкого правительства для того, чтобы продолжить свою деятельность.

Созданный Lilium экспериментальный образец Lilium Jet совершил первый полет в мае 2019 года. Стартап разработал оригинальную систему перевода двигателей из вертикального в горизонтальное положение, которая позволяла достичь скорости в 300 км/ч.

Первый образец Lilium Jet сгорел во время технического обслуживания в феврале 2020 года. Также сообщалось, что компания построила второй аппарат этого типа.

Воздушные такси - что известно

В этом году автомобильная корпорация Toyota представила свое первое воздушное такси. Электрический летательный аппарат Joby рассчитан на перевозку пилота и четырех пассажиров со скоростью более 320 км/ч.

А еще ранее в Сеуле продемонстрировали уникальный дрон-такси. Оно получило электродвигатель и может осуществлять вертикальный взлет и посадку. Разработчиком проекта выступило Министерство транспорта Южной Кореи.

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